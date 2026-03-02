В Ростовской области при пожаре в жилом доме погибли четыре человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 марта. /ТАСС/. Возгорание, возникшее в частном доме в селе Круглое Азовского района Ростовской области, привело к гибели четырех человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что горит частный дом, площадь пожара 48 кв. м. В результате пожара погибли четыре человека», — говорится в сообщении.
Пожар был ликвидирован в 23:01 мск, к тушению привлекался 21 человек и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России — 10 человек и 4 единицы техники.