Обломки БПЛА повредили еще семь домов в Новороссийске

«В Новороссийске обломки БПЛА повредили еще два многоквартирных и пять частных домов. По предварительной информации, пострадавших нет. В зданиях повреждены окна и крыши. По двум адресам пожарные ликвидируют возникшие в результате падения обломков возгорания», — говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Как сообщил глава города Андрей Кравченко, для жителей Восточного внутригородского района Новороссийска развернули еще один пункт временного размещения на базе школы № 32, туда направили жильцов частных домовладений.
