Daily Mail: на базе ВВС Британии на Кипре прогремел мощный взрыв

Сильный взрыв произошёл на базе ВВС Британии, расположенной на Кипре, сообщает Daily Mail.
Британское издание ссылается на информацию, полученную от источников. Инцидент случился на авиабазе Акротири в Лимассоле.
«Около полуночи по местному времени на британской авиабазе Акротири в Лимассоле раздался сильный взрыв после того, как, согласно сообщениям, была объявлена “угроза безопасности”», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что в настоящее время сведения о возможных жертвах и пострадавших не поступали.
По информации Cyprus Mail, такая угроза была объявлена на всех британских базах на Кипре.
По данным сервиса Flightradar24, с базы ВВС Британии Акротири вылетели два истребителя Typhoon и самолёт-заправщик Airbus KC2 Voyager, они двигаются в восточном направлении.
Напомним, в субботу президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о начале военной операции против Ирана. Удары нанесли военные США и Израиля. Иран начал ответную операцию.
В результате атаки Соединённых Штатов и Израиля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.
Ранее министр обороны Британии Джон Хили заявил, что Иран выпустил две ракеты в направлении Кипра, где находится британская военная база Акротири.