Daily Mail: на базе ВВС Британии на Кипре прогремел мощный взрыв

Сильный взрыв произошёл на базе Акротири ВВС Британии, расположенной на Кипре, с авиабазы вылетели два истребителя Typhoon.

Источник: Аргументы и факты

Сильный взрыв произошёл на базе ВВС Британии, расположенной на Кипре, сообщает Daily Mail.

Британское издание ссылается на информацию, полученную от источников. Инцидент случился на авиабазе Акротири в Лимассоле.

«Около полуночи по местному времени на британской авиабазе Акротири в Лимассоле раздался сильный взрыв после того, как, согласно сообщениям, была объявлена “угроза безопасности”», — говорится в сообщении.

В материале сказано, что в настоящее время сведения о возможных жертвах и пострадавших не поступали.

По информации Cyprus Mail, такая угроза была объявлена на всех британских базах на Кипре.

По данным сервиса Flightradar24, с базы ВВС Британии Акротири вылетели два истребителя Typhoon и самолёт-заправщик Airbus KC2 Voyager, они двигаются в восточном направлении.

Напомним, в субботу президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о начале военной операции против Ирана. Удары нанесли военные США и Израиля. Иран начал ответную операцию.

В результате атаки Соединённых Штатов и Израиля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

Ранее министр обороны Британии Джон Хили заявил, что Иран выпустил две ракеты в направлении Кипра, где находится британская военная база Акротири.

