КСИР: 40 человек погибли в результате удара Ирана по Хайфе

Операцию «Правдивое обещание 4» Иран начал в ответ на удары Израиля и США 28 февраля. В результате американских и израильских ударов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. После этого великий аятолла Макарем Ширази объявил джихад против США и Израиля.
