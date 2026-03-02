Ричмонд
КСИР: 40 человек погибли в результате удара Ирана по Хайфе

Минимум 40 человек погибли, а также около 60 были ранены в результате удара Ирана по израильскому городу Хайфа, сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Источник: AP 2024

Ранее иранская гостелерадиокомпания (IRIB) сообщила о новом ракетном ударе Ирана по Хайфе и северу Израиля. По информации IRIB, в городе зазвучали сирены, граждан призвали укрыться в бомбоубежищах.

Операцию «Правдивое обещание 4» Иран начал в ответ на удары Израиля и США 28 февраля. В результате американских и израильских ударов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. После этого великий аятолла Макарем Ширази объявил джихад против США и Израиля.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше