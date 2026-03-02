Ричмонд
В Новороссийске обломки БПЛА ВСУ повредили ещё семь домов

Обломки сбитых БПЛА повредили ещё семь домов в Новороссийске — два многоквартирных и пять частных. Об этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

Источник: Life.ru

По предварительным данным, люди не пострадали. Основной ущерб пришёлся на окна и кровлю. В двух местах вспыхнули пожары из-за падения обломков — их сейчас тушат пожарные расчёты.

Власти оперативно развернули пункт временного размещения. Он открыт на базе школы № 32. Туда уже направили жильцов пострадавших частных домовладений.

Ранее в Новороссийске в результате атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) пострадал один человек, четыре жилых дома получили повреждения. На месте по всем адресам работают экстренные службы. В одном из МКД фрагменты беспилотника попали в квартиру. Пострадавшего оперативно доставили в больницу.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше