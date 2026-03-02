Мошенники предлагают голосовать в Telegram за благоустройство территории

Человеку приходит сообщение в Telegram от неизвестного, который предлагает проголосовать в чате жильцов за мероприятия по благоустройству территории около дома. Для этого прилагается ссылка, по которой якобы можно проголосовать. Когда человек переходит по ней, ему поступает код, его просит назвать неизвестный собеседник под предлогом дальнейшего выбора мероприятий по благоустройству.
Затем мошенники начинают действовать по уже отработанной схеме: сообщают жертве о взломе личной страницы на портале «Госуслуги» и дают номер телефона «службы поддержки», по которому человеку сообщают об угрозе хищения накоплений, а для их сохранения предлагается перевод на новый «единый казначейский счет», о котором не будут знать аферисты.
В МВД советуют не называть коды из СМС, мессенджеров и других ресурсов неизвестным, а также не выполнять инструкции по их указанию.