Мошенники предлагают голосовать в Telegram за благоустройство территории

Человеку приходит сообщение в Telegram от неизвестного, который предлагает проголосовать в чате жильцов за мероприятия по благоустройству территории около дома. Для этого прилагается ссылка, по которой якобы можно проголосовать. Когда человек переходит по ней, ему поступает код, его просит назвать неизвестный собеседник под предлогом дальнейшего выбора мероприятий по благоустройству.