В Новороссийске обломки БПЛА повредили больше десяти жилых домов

В зданиях повреждены окна и крыши. Обломки БПЛА попали в квартиру в одном из зданий — пострадал один человек.
В двух домах произошли возгорания — огонь тушат работники МЧС.
В городе развернули два пункта временного размещения, сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко. В один из них направили жильцов частных домовладений.
