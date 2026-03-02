В Техасе мигрант из Сенегала с символикой Ирана открыл огонь по людям в баре

Стрельба началась около двух часов ночи, когда заведение закрывалось и посетители расходились. По словам начальника полиции Остина Лизы Дэвис, мужчина несколько раз проехал по кварталу, затем остановился перед баром. Он стал стрелять из окна по людям на террасе, после чего вышел из автомобиля и стрелял по прохожим на улице. Двое посетителей погибли на месте. Ещё 14 человек были доставлены в больницы, трое находятся в критическом состоянии. Сам преступник также погиб.