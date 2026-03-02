Ричмонд
В Хабаровске приезжая ограбила 93-летнюю старушку ради развлечений

Незнакомка проникла в квартиру, попросив у пожилой женщины стакан воды.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровске полицейские задержали 27-летнюю девушку по подозрению в грабеже 93-летней жительницы Индустриального района. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Хабаровску.

Потерпевшая обратилась в полицию после того, как незнакомка похитила у неё 10 тысяч рублей. Незнакомка позвонила в квартиру и попросила стакан воды. Пока пенсионерка пошла на кухню, злоумышленница зашла в прихожую и начала рыться в шкафу.

Пожилая женщина попыталась вмешаться, но нападавшая оттолкнула её, забрала деньги и скрылась. Полицейские оперативно установили личность подозреваемой. Ею оказалась 27-летняя приезжая из рабочего посёлка Мухен района имени Лазо, студентка второго курса техникума.

Девушку задержали по месту жительства. Похищенные деньги она успела потратить на развлечения. Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.