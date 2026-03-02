В Хабаровске приезжая ограбила 93-летнюю старушку ради развлечений

Потерпевшая обратилась в полицию после того, как незнакомка похитила у неё 10 тысяч рублей. Незнакомка позвонила в квартиру и попросила стакан воды. Пока пенсионерка пошла на кухню, злоумышленница зашла в прихожую и начала рыться в шкафу.