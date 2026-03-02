Хабаровчанин предстанет перед судом за гибель ребенка в ДТП

После совершения ДТП водитель скрылся с места происшествия, однако вскоре правоохранители его задержали. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу, но спасти его жизнь врачам не удалось. Семья погибшего заявила гражданский иск на сумму пять миллионов рублей.