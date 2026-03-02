Ричмонд
Хабаровчанин предстанет перед судом за гибель ребенка в ДТП

В Хабаровске в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, по вине которого погиб 10-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Источник: Freepik

По данным следствия, инцидент произошел 20 декабря прошлого года в районе улицы Тихоокеанской. 39-летний мужчина, будучи пьяным за рулем Toyota Prius, превысил допустимую скорость и, отвлекшись на телефон, на нерегулируемом перекрестке сбил 10-летнего мальчика. В этот момент школьник переходил проезжую часть.

После совершения ДТП водитель скрылся с места происшествия, однако вскоре правоохранители его задержали. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу, но спасти его жизнь врачам не удалось. Семья погибшего заявила гражданский иск на сумму пять миллионов рублей.

Хабаровчанин обвиняется по пунктам «а», «б» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). В его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.