Шесть гектаров в огне: Приморье встретило весну двумя природными пожарами

Спасатели 18 раз за сутки выезжали на тушение палов.

Источник: PrimaMedia.ru

Два природных пожара были зафиксированы в первый день весны на территории Приморья, сообщила пресс-служба краевого правительства.

«Горела сухая растительность в Находкинском городском и Хасанском муниципальном округах. Возгорания ликвидированы. Общая площадь, пройденная огнём, составила шесть гектаров. На пожарах работали 14 человек», — говорится в сообщении.

Как сообщили в краевом МинГОЧС, за сутки спасательные подразделения выезжали на тушение палов травы и мусора 18 раз. На утро 2 марта новых возгораний в регионе не зарегистрировано. Ведомство напоминает жителям о повышенной пожароопасности в весенний период и призывает соблюдать меры предосторожности.

Напомним, с 1 марта 2026 года в ряде районов края официально стартовал пожароопасный сезон. За нарушение требований пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность, включая значительные штрафы.