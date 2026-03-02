Шесть гектаров в огне: Приморье встретило весну двумя природными пожарами

Как сообщили в краевом МинГОЧС, за сутки спасательные подразделения выезжали на тушение палов травы и мусора 18 раз. На утро 2 марта новых возгораний в регионе не зарегистрировано. Ведомство напоминает жителям о повышенной пожароопасности в весенний период и призывает соблюдать меры предосторожности.