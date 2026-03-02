В Ленинградской области зверски убили молодого омича в ходе застолья

Правоохранителям города Сосновый Бор пришлось разбираться в пьяной драке, закончившийся трагично для жителя Омской области. Застольный конфликт произошел ночью 28 февраля. Прибывшими на вызов полицейскими было установлено, что в гости к 42-летнему местному жителю, работающему бетонщиком в строительной организации, пришел 33-летний омич. После длительного застолья со значительным употреблением спиртного, между мужчинами возникла ссора. Хозяин пустил в ход последний аргумент — нож. Им он нанес многочисленные раны омичу, от которых он скончался. На бетонщика, который был задержан по горячим следам, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».