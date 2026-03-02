За неделю на дорогах Иркутска и района в авариях пострадали 17 человек

За неделю на дорогах Иркутска и района в авариях пострадали и получили травмы 17 человек, среди них пять детей. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе городской Госавтоинспекции, с 23 февраля по 1 марта произошло 14 ДТП.