За неделю на дорогах Иркутска и района в авариях пострадали 17 человек

За неделю на дорогах Иркутска и района в авариях пострадали и получили травмы 17 человек, среди них пять детей. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе городской Госавтоинспекции, с 23 февраля по 1 марта произошло 14 ДТП.
— Автоинспекторы зафиксировали восемь столкновений транспортных средств, в шести случаях водители наехали на пешеходов, — уточнили в полиции.
В ДТП трамвы получили пять детей.
Всего за прошедшую неделю произошло 166 автомобильный аварий, в которых повредились 312 транспортных средств.