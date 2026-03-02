Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За неделю на дорогах Иркутска и района в авариях пострадали 17 человек

С 23 февраля по 1 марта произошло 14 ДТП.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За неделю на дорогах Иркутска и района в авариях пострадали и получили травмы 17 человек, среди них пять детей. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе городской Госавтоинспекции, с 23 февраля по 1 марта произошло 14 ДТП.

— Автоинспекторы зафиксировали восемь столкновений транспортных средств, в шести случаях водители наехали на пешеходов, — уточнили в полиции.

В ДТП трамвы получили пять детей.

Всего за прошедшую неделю произошло 166 автомобильный аварий, в которых повредились 312 транспортных средств.