В Кривом Роге на Украине прогремели мощные взрывы

Взрывы произошли в Кривом Роге в Днепропетровской области, сообщает украинский «24-й канал».
«Взрывы слышны в Кривом Роге», — говорится в сообщении.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в ряде районов Днепропетровской области включены сирены.
Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Военные РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
Ранее сообщалось, что в Одессе и Конотопе в Сумской области Украины произошли взрывы.
Также стало известно, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА украинских войск, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.