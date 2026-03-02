Ричмонд
В Кривом Роге на Украине прогремели мощные взрывы

Взрывы зафиксированы на Украине, по данным украинских средств массовой информации, взрывы произошли в Кривом Роге.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в Кривом Роге в Днепропетровской области, сообщает украинский «24-й канал».

«Взрывы слышны в Кривом Роге», — говорится в сообщении.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в ряде районов Днепропетровской области включены сирены.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Военные РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.

Ранее сообщалось, что в Одессе и Конотопе в Сумской области Украины произошли взрывы.

Также стало известно, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА украинских войск, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.

