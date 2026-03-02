Автомастера из Хабаровска обвинили в краже у клиентов 300 тыс рублей

Задержанный, житель села Черная речка, работал в автосервисе в Первом микрорайоне краевой столицы. Он предлагал водителям провести диагностику или ремонт автомобилей с большой скидкой, если услуга будет оплачена не через кассу, а переводом. Клиенты соглашались и переводили деньги на карты сожительницы и бывшей жены мастера. После этого никакие работы он не проводил, а деньги потратил.