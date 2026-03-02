Автомастера из Хабаровска обвинили в краже у клиентов 300 тыс рублей

В Хабаровске полицейские задержали 33-летнего мастера автосервиса по подозрению в мошенничестве, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Задержанный, житель села Черная речка, работал в автосервисе в Первом микрорайоне краевой столицы. Он предлагал водителям провести диагностику или ремонт автомобилей с большой скидкой, если услуга будет оплачена не через кассу, а переводом. Клиенты соглашались и переводили деньги на карты сожительницы и бывшей жены мастера. После этого никакие работы он не проводил, а деньги потратил.
Полицейские имеют данные о пяти случаях мошенничества, общий ущерб составил 290 тысяч рублей. Один из пострадавших, житель Индустриального района, перевел механику 123 тысячи рублей и оставил машину на ремонт в автосервисе. Через неделю ему сообщили по телефону, что ремонт завершен. Но, приехав за машиной, он обнаружил, что работы не выполнены, и обратился в полицию.
Ранее мастер уже был осужден за кражи, мошенничество и присвоение имущества.
— Возбуждены уголовные дела о мошенничестве (ч.2 ст. 159 УК РФ). Фигурант частично погасил перед потерпевшими причиненный ущерб в сумме 10 тысяч рублей. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
