Два поезда сошли с рельсов под Пермью

На перегоне между станциями Ферма и Бахаревка примерно в 01:02 по местному времени сошли с рельсов 10 вагонов грузового поезда в хвосте состава — при этом один из них, вагон-зерновоз, задел локомотив технического электропоезда, который в этот момент двигался по соседнему пути. В результате столкновения локомотив электропоезда тоже сошёл с рельсов.