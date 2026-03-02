Ричмонд
Два поезда сошли с рельсов под Пермью

Вагоны в хвосте зерновоза задели электролокомотив, который шёл по соседнему пути.

Источник: Аргументы и факты

Два поезда сошли с рельсов на территории Пермского края в ночь на 2 марта, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

На перегоне между станциями Ферма и Бахаревка примерно в 01:02 по местному времени сошли с рельсов 10 вагонов грузового поезда в хвосте состава — при этом один из них, вагон-зерновоз, задел локомотив технического электропоезда, который в этот момент двигался по соседнему пути. В результате столкновения локомотив электропоезда тоже сошёл с рельсов.

В пресс-службе СвЖД сообщили, что пострадавших нет, однако движение на перегоне остановлено, что вызвало изменения в расписании поездов, двигающихся по участку Пермь II — Шаля.

В РЖД создали оперативный штаб для устранения последствий ЧП.