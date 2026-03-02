Житель Новосибирска 146 раз получил выплаты по ОСАГО, заработав 53 миллиона рублей

НОВОСИБИРСК, 2 марта, ФедералПресс. В Новосибирской области правоохранители пресекли деятельность местного жителя, который на протяжении длительного времени нелегально обогащался за счет страховых компаний. Злоумышленник сумел 146 раз получить выплаты по полисам ОСАГО, доведя общую сумму своего незаконного дохода до внушительных 53 миллионов рублей. Эта информация была озвучена начальником регионального Главка МВД Андреем Кульковым в ходе оперативного совещания.