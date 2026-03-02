Ричмонд
Житель Новосибирска 146 раз получил выплаты по ОСАГО, заработав 53 миллиона рублей

НОВОСИБИРСК, 2 марта, ФедералПресс. В Новосибирской области правоохранители пресекли деятельность местного жителя, который на протяжении длительного времени нелегально обогащался за счет страховых компаний. Злоумышленник сумел 146 раз получить выплаты по полисам ОСАГО, доведя общую сумму своего незаконного дохода до внушительных 53 миллионов рублей. Эта информация была озвучена начальником регионального Главка МВД Андреем Кульковым в ходе оперативного совещания.

Источник: РИА "Новости"

Как отметил руководитель ведомства, фигурант дела числился в специализированном реестре, который включал 530 граждан, получавших страховые возмещения не менее четырех раз. Тщательный анализ этого списка выявил тревожную тенденцию: большую его часть составили юристы, которые, по имеющимся данным, не были непосредственными участниками дорожных происшествий, послуживших основанием для выплат.

«Регион длительное время находится в “красной зоне” по рискам недобросовестных действий с полисами ОСАГО. Рост числа подобных преступлений вызывает серьезную озабоченность», — подчеркнул Кульков.

Проблема страхового мошенничества в области приобрела системные масштабы. Например, за прошлый год суды региона приняли к производству порядка 3,5 тысяч исков, связанных с взысканием средств по ОСАГО. Общая сумма требований по этим искам достигла почти полутора миллиардов рублей.

В настоящий момент по факту многократных и крупных выплат в отношении жителя Новосибирска инициировано уголовное производство. Следователи анализируют механизмы, позволившие провернуть столь масштабную аферу, и проверяют информацию о возможных сообщниках. В связи с участившимися случаями мошенничества полиция планирует активизировать борьбу с организованными преступными группами в этой сфере.

Напомним, ранее стало известно, что туристы из Новосибирска оказались в ОАЭ под обстрелами Ирана.

