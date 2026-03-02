Житель Новосибирска 146 раз получил выплаты по ОСАГО, заработав 53 миллиона рублей

Как отметил руководитель ведомства, фигурант дела числился в специализированном реестре, который включал 530 граждан, получавших страховые возмещения не менее четырех раз. Тщательный анализ этого списка выявил тревожную тенденцию: большую его часть составили юристы, которые, по имеющимся данным, не были непосредственными участниками дорожных происшествий, послуживших основанием для выплат.
«Регион длительное время находится в “красной зоне” по рискам недобросовестных действий с полисами ОСАГО. Рост числа подобных преступлений вызывает серьезную озабоченность», — подчеркнул Кульков.
Проблема страхового мошенничества в области приобрела системные масштабы. Например, за прошлый год суды региона приняли к производству порядка 3,5 тысяч исков, связанных с взысканием средств по ОСАГО. Общая сумма требований по этим искам достигла почти полутора миллиардов рублей.
В настоящий момент по факту многократных и крупных выплат в отношении жителя Новосибирска инициировано уголовное производство. Следователи анализируют механизмы, позволившие провернуть столь масштабную аферу, и проверяют информацию о возможных сообщниках. В связи с участившимися случаями мошенничества полиция планирует активизировать борьбу с организованными преступными группами в этой сфере.
