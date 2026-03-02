Ричмонд
В Новосибирской области при пожаре погибли три человека

По данному факту возбуждено уголовное дело статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Источник: Прокуратура Новосибирской области

В Новосибирской области возбудили уголовное дело после пожара, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Инцидент произошел в Каргате 1 марта 2026 года в частном доме по адресу улица Сибирская, 4. В результате трагедии погибли трое: одна женщина и двое мужчин. Четвёртый человек — собственник дома — с травмами доставлен в Каргатскую ЦРБ.

По данному факту возбуждено уголовное дело статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры Каргатского района.

Ранее АиФ-Новосибирск писал, что мужчина погиб в горящем частном доме в новосибирском селе.