Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция разбирается в инциденте с похищенным самокатом вблизи Нагорного парка во Владивостоке

Сообщение появилось в соцсетях.

Источник: PrimaMedia.ru

Полиция Владивостока начала проверку после появления в соцсетях сообщения о краже детского самоката в районе Нагорного парка, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, в рамках которой полицейские устанавливают личность участников инцидента, а также все обстоятельства произошедшего. Сотрудники полиции опрашивают очевидцев, изучают записи камер видеонаблюдения», — говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято решение в рамках действующего законодательства.