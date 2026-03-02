Полиция разбирается в инциденте с похищенным самокатом вблизи Нагорного парка во Владивостоке

Полиция Владивостока начала проверку после появления в соцсетях сообщения о краже детского самоката в районе Нагорного парка, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«В настоящее время по данному факту проводится проверка, в рамках которой полицейские устанавливают личность участников инцидента, а также все обстоятельства произошедшего. Сотрудники полиции опрашивают очевидцев, изучают записи камер видеонаблюдения», — говорится в сообщении.
По результатам проверки будет принято решение в рамках действующего законодательства.