Суд продлил арест соучастнику убийства экс-депутата Рады Кивы до 26 марта

Тверской суд Москвы продлил на один месяц срок ареста бизнесмена Араика Амирханяна, обвиняемого в соучастии в убийстве экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.
«Суд в Москве продлил срок содержания под стражей обвиняемому Амирханяну на один месяц, то есть до 26 марта 2026 года», — сказал инсайдер.
Напомним, Амирханяна арестовали в начале сентября 2025 года в Подмосковье. Он был помещен в СИЗО по делу об убийстве Ильи Кивы.
Тело экс-депутат Рады было найдено в декабре 2023 года в парке коттеджного поселка в деревне Супонево Одинцовского городского округа. На теле Кивы были обнаружены огнестрельные ранения.
Как сообщал KP.RU, Араик Амирханян находится в розыске на Украине уже пять лет. Там в отношении него возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.