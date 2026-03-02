Ричмонд
«Встревожили открытые окна»: житель Актау пропал при загадочных обстоятельствах

Жители Актау ищут 38-летнего Андрея Сотниченко, который больше недели не выходит на связь со знакомыми, его также не видели соседи, передает NUR.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Источник: Nur.kz

Сообщение о пропаже 38-летнего мужчины было опубликовано в социальных сетях. По данным знакомых, он проживал в 38-м микрорайоне Актау. Соседи не видели его на протяжении недели, их встревожили открытые окна в квартире.

Жители дома вызвали полицейских, которые вскрыли квартиру, но мужчину там не обнаружили. «Обычно видно, как он в магазин ходит, к нему приходят и уходят люди. А тут тишина больше недели, и окна раскрыты с двух сторон. Как будто он вышел на десять минут и оставил проветриться квартиру. Здесь у него нет родных, сестра проживает в Астрахани, она тоже беспокоится», — рассказала одна из его знакомых.

Сообщается, что пропавший имеет светлые волосы, рост около 170 см. Граждане, которые располагают какой-либо информацией о его местоположении, могут обратиться по телефону +7 705 144 2541 (Юлия).