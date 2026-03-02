Жительницу Новосибирска осудили за содействие мошенникам

Мировой судья Первомайского судебного района вынес приговор 21-летней жительнице Новосибирска, признанной виновной по статье «Неправомерные операции с электронными средствами платежа в интересах другого лица». Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Суд установил: в июле 2025 года девушка через мессенджер согласилась передать свою банковскую карту неизвестному для незаконных переводов, организованных третьими лицами. Её действия позволили злоумышленникам легализовать похищенные средства.
В качестве наказания суд назначил ей 140 часов обязательных работ.
