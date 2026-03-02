Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительницу Новосибирска осудили за содействие мошенникам

В июле 2025 года девушка через мессенджер согласилась передать свою банковскую карту неизвестному для незаконных переводов.

Источник: Freepik

Мировой судья Первомайского судебного района вынес приговор 21-летней жительнице Новосибирска, признанной виновной по статье «Неправомерные операции с электронными средствами платежа в интересах другого лица». Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд установил: в июле 2025 года девушка через мессенджер согласилась передать свою банковскую карту неизвестному для незаконных переводов, организованных третьими лицами. Её действия позволили злоумышленникам легализовать похищенные средства.

В качестве наказания суд назначил ей 140 часов обязательных работ.

Ранее АиФ-Новосибирск писал, что пожилые новосибирцы потеряли 6 миллионов рублей из-за мошенников.