В Прикамье из-за схода вагонов задержали более 43 поездов

ПЕРМЬ, 2 марта. /ТАСС/. Свыше 40 грузовых и 3 пассажирских поезда задерживаются из-за схода вагонов с рельсов на перегоне Ферма — Бахаревка в Пермском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СК России.

Источник: РИА "Новости"

«Пострадавших нет, однако вагоны и железнодорожное полотно получили повреждения. Ведутся работы по восстановлению инфраструктуры. Из-за случившегося задержаны более 40 грузовых и 3 пассажирских поезда», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, с рельсов сошли восемь хвостовых вагонов грузового поезда. Один из вагонов врезался в локомотив электропоезда. Проводится проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки примут процессуальное решение и установят степень вины участников инцидента.

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры сообщили, что с путей сошли восемь вагонов груженного зерном поезда. Задержаны поезда по маршрутам Москва — Владивосток, Тюмень — Санкт-Петербург и Чита — Москва.