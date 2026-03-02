В Прикамье из-за схода вагонов задержали более 43 поездов

По предварительным данным, с рельсов сошли восемь хвостовых вагонов грузового поезда. Один из вагонов врезался в локомотив электропоезда. Проводится проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки примут процессуальное решение и установят степень вины участников инцидента.