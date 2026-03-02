В Прикамье из-за схода вагонов задержали более 43 поездов

«Пострадавших нет, однако вагоны и железнодорожное полотно получили повреждения. Ведутся работы по восстановлению инфраструктуры. Из-за случившегося задержаны более 40 грузовых и 3 пассажирских поезда», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, с рельсов сошли восемь хвостовых вагонов грузового поезда. Один из вагонов врезался в локомотив электропоезда. Проводится проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки примут процессуальное решение и установят степень вины участников инцидента.
В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры сообщили, что с путей сошли восемь вагонов груженного зерном поезда. Задержаны поезда по маршрутам Москва — Владивосток, Тюмень — Санкт-Петербург и Чита — Москва.