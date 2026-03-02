Ричмонд
Омский пенсионер через суд вернул миллион, ушедший на карту жителя Алтая

Исполнение судебного решения контролируется прокуратурой.

Источник: Freepik

Прокуратура Октябрьского округа Омска добилась взыскания 1 миллиона рублей в пользу 77-летнего пенсионера, который перевел деньги мошенникам. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

В декабре 2024 года омич поверил телефонным аферистам и перечислил личные сбережения на продиктованный ими «безопасный» счет. Полицейские установили владельца счета — им оказался 21-летний уроженец города Бийска Алтайского края. Молодой человек пояснил, что утратил банковскую карту и телефон, которыми впоследствии воспользовались злоумышленники.

Поскольку получатель средств не имел законных оснований удерживать деньги, прокуратура Октябрьского округа обратилась в Бийский городской суд с иском о взыскании с владельца карты неосновательного обогащения. Суд первой инстанции требования удовлетворил. Ответчик подал апелляцию, однако Алтайский краевой суд оставил решение в силе.

Исполнение судебного решения контролируется прокуратурой.

