60 человек эвакуировались при пожаре в двух жилых домах в поселке в Бурятии

Утром в посёлке Кичера Северо Байкальского района Бурятии вспыхнул пожар — загорелись два кирпичных двухэтажных дома. На место происшествия оперативно выехали 24 спасателя с привлечением шести единиц спецтехники. Огонь охватил площадь в 1200 квадратных метров.
— К счастью, еще до прибытия пожарных 60 человек, в том числе 15 детей, самостоятельно эвакуировались из зданий на улицу, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе МЧС Республики Бурятия.
Фото: МЧС Республики Бурятия.
Сейчас на месте происшествия работает дознаватель МЧС России. По предварительной версии, причиной крупного пожара стала неосторожность при курении.
