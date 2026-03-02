Ричмонд
60 человек эвакуировались при пожаре в двух жилых домах в поселке в Бурятии

Причиной крупного пожара стала неосторожность при курении.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Утром в посёлке Кичера Северо Байкальского района Бурятии вспыхнул пожар — загорелись два кирпичных двухэтажных дома. На место происшествия оперативно выехали 24 спасателя с привлечением шести единиц спецтехники. Огонь охватил площадь в 1200 квадратных метров.

— К счастью, еще до прибытия пожарных 60 человек, в том числе 15 детей, самостоятельно эвакуировались из зданий на улицу, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе МЧС Республики Бурятия.

Фото: МЧС Республики Бурятия.

Сейчас на месте происшествия работает дознаватель МЧС России. По предварительной версии, причиной крупного пожара стала неосторожность при курении.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что машина с тремя людьми провалилась в трещину на Байкале. Мужчины смогли самостоятельно извлечь автомобиль из трещины.