Cyprus Mail: британскую военную базу Акротири на Кипре атаковал дрон

Небольшой беспилотный летательный аппарат нанёс удар по базе британских военно-воздушных сил Акротири, которая находится на Кипре, сообщила газета Cyprus Mail.
Уточняется, что дрон врезался в аэродром на территории авиабазы. В публикации утверждается, что в результате атаки был нанесён «незначительный ущерб». После нападения командование военного объекта приказало персоналу оставаться на месте и ждать дальнейших инструкций.
Сотрудников авиабазы предупредили, что стоит ожидать «дополнительных последствий». Журналисты отметили, что звуки взрыва и сирен слышали в городе Лимасол, который расположен возле объекта.
Газета, ссылаясь на неподтвержденные данные, также написала, что Акротири могла подвергнуться удару беспилотника Shahed 136. Позже издание The Independent написало, что минобороны Британии подтвердило факт атаки на авиабазу.
Напомним, ранее газета Daily Mail со ссылкой на свои источники сообщила, что на Акротири прогремел мощный взрыв. Информация о пострадавших не поступала. На всех базах Британии на Кипре объявили угрозу нападения. При этом с указанного объекта вылетели два истребителя Typhoon и самолёт-заправщик Airbus KC-2 Voyager, которые направились в восточном направлении.