Cyprus Mail: британскую военную базу Акротири на Кипре атаковал дрон

Напомним, ранее газета Daily Mail со ссылкой на свои источники сообщила, что на Акротири прогремел мощный взрыв. Информация о пострадавших не поступала. На всех базах Британии на Кипре объявили угрозу нападения. При этом с указанного объекта вылетели два истребителя Typhoon и самолёт-заправщик Airbus KC-2 Voyager, которые направились в восточном направлении.