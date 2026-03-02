С жителя Алтайского края взыскивают 1 млн рублей в пользу омского пенсионера

Омская прокуратура добилась справедливости в отношении обманутого мошенниками омского пенсионера. Теперь украденный у пожилого омича 1 миллион рублей, должен возместить молодой житель Алтайского края, чьей банковской карточкой воспользовались киберпреступники.
Происшествие с обманом телефонными мошенниками омского пенсионера на внушительную сумму произошло в декабре 2024 года. Киберпреступники по проверенной схеме запугали 77-летнего омича и убедили его перевести личные сбережения на «безопасный» счет. Таким образом пожилой омич лишился всех своих сбережений в размере 1 миллиона рублей. Вскоре следователи выяснили владельца банковской карты, куда утекли деньги омского дедушки — им оказался 21-летний уроженец города Бийска Алтайского края. Молодой человек пояснил, что одномоментно потерял и свою банковскую карту, и телефон с возможностью доступа к ней.
Сотрудники омской прокуратуры обратилась в Бийский городской суд Алтайского края с исковым заявлением о взыскании с алтайца всей, украденной мошенниками у омича суммы. Несмотря на апелляцию, которую подали в суд адвокаты алтайца, судебная коллегия Алтайского краевого суда признала доводы прокуратуры законными и оставила решение нижестоящего суда без изменения. Фактическое исполнение судебного решения контролируется прокуратурой, отметили в ведомстве.
