Полицейские Владивостока поймали вандалов, разбивших «умную» остановку — возбуждено уголовное дело

Полиция Владивостока установила личности троих подростков, устроивших акт вандализма на «умной» остановке в районе улицы Маковского, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности и местонахождение подозреваемых. Ими оказались двое несовершеннолетних в возрасте 16, 17 и ранее судимый 18-летний местные жители», — говорится в сообщении.
По данным следствия, молодые люди, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ночью пришли на остановку «Дом Ветеранов» и без видимой причины начали разрушать павильон. Один из них с помощью деревянной палки разбил информационное табло, остальные били по стеклянной конструкции ногами и руками.
Четверо вандалов разгромили «умную» остановку в пригороде Владивостока.
Видеозапись с места происшествия уже передана в полицию.
Инцидент попал в поле зрения правоохранителей благодаря публикации в соцсетях и официальному заявлению от компании-оператора «умных» остановок. Анализ видеозаписей с камер наружного наблюдения позволил оперативно идентифицировать злоумышленников.
Сумма ущерба, установленная в ходе экспертизы, составила 550 тысяч рублей. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества, причинившее значительный ущерб).
Несовершеннолетним назначено наказание по статье 20.20 КоАП РФ за распитие алкоголя в общественном месте. Также родители подростков привлечены к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.