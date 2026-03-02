Полицейские Владивостока поймали вандалов, разбивших «умную» остановку — возбуждено уголовное дело

По данным следствия, молодые люди, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ночью пришли на остановку «Дом Ветеранов» и без видимой причины начали разрушать павильон. Один из них с помощью деревянной палки разбил информационное табло, остальные били по стеклянной конструкции ногами и руками.