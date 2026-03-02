Более 40 поездов задерживаются в Пермском крае после схода вагонов

На перегоне Ферма — Бахаревка в Пермском крае произошел сход вагонов с рельсов. В результате задерживаются свыше 40 грузовых и три пассажирских состава. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СК России.
Пострадавших нет, однако повреждены вагоны и железнодорожное полотно. Ведутся восстановительные работы.
— Из-за случившегося задержаны более 40 грузовых и 3 пассажирских поезда, — говорится в сообщении.
5 февраля 11 вагонов с углем сошли с рельсов на перегоне Хилок — Гыршелун Забайкальской железной дороги.
1 февраля на участке между Оричами и Шалеговом в Кировской области 15 вагонов грузового поезда сошли с рельсов. В связи с аварией движение на перегоне остановили, а на место происшествия направили восстановительные составы.