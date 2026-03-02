Более 40 поездов задерживаются в Пермском крае после схода вагонов

На перегоне Ферма — Бахаревка в Пермском крае произошел сход вагонов с рельсов. В результате задерживаются свыше 40 грузовых и три пассажирских состава. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СК России.