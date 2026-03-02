BMW, Haval и Lada: в Башкирии продают машины должников с начальной ценой от 119 тысяч рублей

Среди выставленных машин также представлены Lada Granta разных годов выпуска (от 510 тысяч до 880 тысяч рублей), Hyundai Solaris (от 518 тысяч до 1,23 миллиона), Mitsubishi Pajero Sport 2018 года за 1,1 миллиона, Renault Duster 2013 года за 935 тысяч, Nissan X-Trail 2012 года за 952 тысячи, Kia Sportage 2013 года за 875 тысяч и Chery Tiggo 7 PRO MAX 2023 года за 1,39 миллиона рублей.