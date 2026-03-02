BMW, Haval и Lada: в Башкирии продают машины должников с начальной ценой от 119 тысяч рублей

Территориальное управление Росимущества в Башкирии объявило о продаже арестованного имущества на электронных торгах. Всего на аукцион выставлено 38 лотов, среди которых 32 легковых автомобиля. Заявки принимаются до 18 марта на площадке «Фабрикант», для участия необходимо внести задаток в размере 15 процентов от начальной цены.
Самым дорогим лотом стал BMW 320D XDRIVE 2014 года выпуска, оцененный в 2 миллиона рублей. На втором месте по стоимости — Haval Jolion 2023 года за 1 538 500 рублей и Hyundai ix35 2014 года за 1 352 810 рублей. Самый доступный автомобиль — Opel Astra 2008 года выпуска, его начальная цена составляет 119 тысяч рублей.
Среди выставленных машин также представлены Lada Granta разных годов выпуска (от 510 тысяч до 880 тысяч рублей), Hyundai Solaris (от 518 тысяч до 1,23 миллиона), Mitsubishi Pajero Sport 2018 года за 1,1 миллиона, Renault Duster 2013 года за 935 тысяч, Nissan X-Trail 2012 года за 952 тысячи, Kia Sportage 2013 года за 875 тысяч и Chery Tiggo 7 PRO MAX 2023 года за 1,39 миллиона рублей.
Почти на все автомобили наложены обременения в виде ареста и залога в пользу банков. Ознакомиться с полным списком лотов, условиями участия и порядком осмотра имущества можно на сайте электронной площадки «Фабрикант».
