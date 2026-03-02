Ричмонд
Дети застряли в лифте многоэтажки в Астане

В Астане помощь спасателей понадобилась двум несовершеннолетним, которые оказались заперты в кабинке лифта в многоэтажном доме, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Nur.kz

Как рассказали в министерстве, 1 марта на пульт 112 поступило сообщение о том, что в лифте одного из многоэтажных жилых домов, расположенных по улице Косшыгулулы в районе Сарыарка, оказались заблокированы дети. Прибывшие на вызов спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС с помощью немеханизированного ручного инструмента открыли двери кабины лифта и эвакуировали находившихся внутри двух детей 2016 и 2022 года рождения. «В случае возникновения любой чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните по номеру 112», — напомнили в МЧС.