Более 40 поездов задержаны из-за аварии в российском регионе

В Пермском крае задержаны более 40 грузовых и три пассажирских поезда из-за схода вагонов.

В Пермском крае задержаны более 40 грузовых и три пассажирских поезда из-за схода вагонов. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Инцидент произошел 1 марта на перегоне Ферма — Бахаревка двухпутного электрифицированного участка Пермь-2 — Шаля Свердловской железной дороги. По предварительным данным, с рельсов сошли восемь хвостовых вагонов грузового поезда.

Один из вагонов столкнулся с локомотивом электропоезда. В результате повреждения получили вагоны и железнодорожное полотно. По информации следственного управления, пострадавших нет.

Ведутся восстановительные работы. Специалисты устраняют последствия аварии и проверяют состояние путей.

В Уральской транспортной прокуратуре уточнили, что сошедшие вагоны были загружены зерном. Задержаны пассажирские поезда по маршрутам Москва — Владивосток, Тюмень — Санкт-Петербург и Чита — Москва. Также задерживаются более 40 грузовых составов.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводится проверка.

