В Уфе пропала 13-летняя школьница

В Уфе девочка-подросток ушла из дома и не вернулась.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе начались поиски 13-летней Вероники Шумайлова. О ее исчезновении сообщили волонтеры БашРегионСпас.

По данным добровольцев, подросток ушла из дома 1 марта и не вернулась. В день пропажи на ней были светло-коричневая дубленка с мехом, кофта молочного цвета, светло-голубые джинсы и черные ботинки.

Приметы: рост 163 см, худощавого телосложения, карие глаза, светло-русые волосы.

Любую информацию, которая поможет в поисках юной уфимки, просят сообщать по номерам 112 или 8−937−3−102−112.

