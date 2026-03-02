Более 70 рейсов задерживаются или отменены в Сочи из-за атаки дронов ВСУ

Более 70 рейсов на вылет и прилет задержаны или отменены в аэропорту Сочи. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.
Так, на вылет задерживаются 42 лайнера, из них 15 рейсов — в российскую столицу, пять — в Петербург и три — в Екатеринбург.
При этом прилетят с опозданием или уже отменены 33 рейса. Среди них семь самолетов из Махачкалы, четыре — из Москвы и два — из Владикавказа.
Накануне, 1 марта, в Сочи полдня звучала сирена. Из-за опасности атаки беспилотников не работал аэропорт. Одиннадцать рейсов были вынуждены уйти на запасные аэродромы.
27 февраля в Пермском крае начали получать сообщения о введении в регионе режима «ракетная опасность». Для этого региона данная мера применяется впервые с начала спецоперации.