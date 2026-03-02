Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 70 рейсов задерживаются или отменены в Сочи из-за атаки дронов ВСУ

В аэропорту Сочи сбилось расписание на фоне атаки украинских беспилотиков.

Источник: Комсомольская правда

Более 70 рейсов на вылет и прилет задержаны или отменены в аэропорту Сочи. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Так, на вылет задерживаются 42 лайнера, из них 15 рейсов — в российскую столицу, пять — в Петербург и три — в Екатеринбург.

При этом прилетят с опозданием или уже отменены 33 рейса. Среди них семь самолетов из Махачкалы, четыре — из Москвы и два — из Владикавказа.

Накануне, 1 марта, в Сочи полдня звучала сирена. Из-за опасности атаки беспилотников не работал аэропорт. Одиннадцать рейсов были вынуждены уйти на запасные аэродромы.

27 февраля в Пермском крае начали получать сообщения о введении в регионе режима «ракетная опасность». Для этого региона данная мера применяется впервые с начала спецоперации.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше