Прения по делу эсэсовца Зиглинга пройдут в Верховном суде 2 марта

МИНСК, 2 мар — Sputnik. Верховный суд в понедельник, 2 марта, продолжит судебное разбирательство по уголовному делу по обвинению эсэсовца Ганса Зиглинга в геноциде белорусского народа во время Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба ВС.

Источник: Sputnik.by

Зиглинг является первым немецким офицером, которого в Беларуси судят посмертно за геноцид, ранее было рассмотрено пять уголовных дел в отношении коллаборационистов.

«Судебное разбирательство по делу продолжится в 10:00, планируются прения сторон», — сообщили в суде.

Дело Зиглинга в ВС начали рассматривать 26 января. Как отметила государственный обвинитель Калина Горошко, это первое дело, по которому предъявлено обвинение одному из нацистских преступников, немецких офицеров, немцу по национальности.

Она отметила, что Зиглинга посмертно судят за убийство более 1700 мирных жителей на оккупированной территории БССР. По ее словам, доказательства его вины содержатся в 22 томах дела, которые будут представлены гособвинением на рассмотрение суду и для дачи соответствующей юридической оценки.