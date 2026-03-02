Прения по делу эсэсовца Зиглинга пройдут в Верховном суде 2 марта

Зиглинг является первым немецким офицером, которого в Беларуси судят посмертно за геноцид, ранее было рассмотрено пять уголовных дел в отношении коллаборационистов.
«Судебное разбирательство по делу продолжится в 10:00, планируются прения сторон», — сообщили в суде.
Дело Зиглинга в ВС начали рассматривать 26 января. Как отметила государственный обвинитель Калина Горошко, это первое дело, по которому предъявлено обвинение одному из нацистских преступников, немецких офицеров, немцу по национальности.
Она отметила, что Зиглинга посмертно судят за убийство более 1700 мирных жителей на оккупированной территории БССР. По ее словам, доказательства его вины содержатся в 22 томах дела, которые будут представлены гособвинением на рассмотрение суду и для дачи соответствующей юридической оценки.