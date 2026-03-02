Прения по делу эсэсовца Зиглинга пройдут в Верховном суде 2 марта

Она отметила, что Зиглинга посмертно судят за убийство более 1700 мирных жителей на оккупированной территории БССР. По ее словам, доказательства его вины содержатся в 22 томах дела, которые будут представлены гособвинением на рассмотрение суду и для дачи соответствующей юридической оценки.