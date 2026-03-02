53-летний мужчина с иранским флагом устроил бойню в Техасе

В центре американского города Остин, штат Техас, произошла стрельба. Погибли три человека, еще 14 получили ранения. Об этом сообщает телеканал CNN.
По данным полиции, среди погибших оказался 53-летний Ндиага Диагне, открывший огонь. Его застрелили сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место. Трое пострадавших находятся в критическом состоянии. Остальные госпитализированы. Стрелок был вооружен автоматом и пистолетом.
По информации местной полиции, мужчина несколько раз объехал квартал на внедорожнике, затем остановился, включил аварийную сигнализацию и начал стрелять по посетителям бара. После этого он переместился на западную часть района, припарковался и продолжил стрельбу по прохожим.
К расследованию подключено ФБР. Представитель бюро сообщил журналистам, что улики, обнаруженные у нападавшего и в его автомобиле, указывают на возможную связь с терроризмом. При этом окончательные выводы о мотивах пока не сделаны.
Агентство Associated Press со ссылкой на источник в силовых структурах передает, что в момент нападения Диагне был одет в толстовку с религиозной надписью и футболку с изображением флага Ирана.
Установлено, что Диагне — уроженец Сенегала. В США он проживал с 2006 года, а в 2013 году получил американское гражданство. Ранее он жил в Нью-Йорке, затем переехал в Техас. По данным газеты New York Post, в страну он въехал по туристической визе в 2000 году, позднее получил разрешение на проживание после брака с гражданкой США.
С 2001 по 2022 год мужчину задерживали пять раз. Среди оснований назывались нелегальная торговля и дорожно-транспортное происшествие. Причины еще трех задержаний не раскрываются. Источники издания также сообщили о возможных психических расстройствах у подозреваемого.
На фоне обострения ситуации вокруг Ирана губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что рассматривает произошедшее в контексте текущего конфликта на Ближнем Востоке. Он указал, что власти штата намерены реагировать решительно на любые угрозы безопасности.
