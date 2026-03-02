53-летний мужчина с иранским флагом устроил бойню в Техасе

Установлено, что Диагне — уроженец Сенегала. В США он проживал с 2006 года, а в 2013 году получил американское гражданство. Ранее он жил в Нью-Йорке, затем переехал в Техас. По данным газеты New York Post, в страну он въехал по туристической визе в 2000 году, позднее получил разрешение на проживание после брака с гражданкой США.