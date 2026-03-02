Ричмонд
Из Уфы отменили три рейса в ОАЭ из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке

Пассажиры не смогли вылететь в Дубай и Шарджу 1 и 2 марта.

Источник: Комсомольская правда

В первые дни марта из Уфы отменили три рейса в страны Ближнего Востока. Так, 1 марта пассажиры не смогли вылететь в Шарджу и Дубай. Еще один рейс Уфа — Шарджа, запланированный на 01:30 2 марта, также отменен. Причина массовых отмен связана с обострением конфликта между Ираном, Израилем и США, что привело к закрытию воздушного пространства рядом государств Персидского залива.

По данным Минтранса России, на вечер 1 марта отменено 109 рейсов между Россией и ближневосточными странами. Российские авиакомпании вернули средства почти за 8 тысяч билетов, а еще около 2 тысяч пассажиров перебронировали вылеты на более поздние даты.

Жителям Башкирии рекомендуют временно воздержаться от планирования перелетов через этот регион.

