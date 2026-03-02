ТАСС: глава «Виту проект» подозревается в хищении 83,7 млн рублей у Росгвардии

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. 235-й гарнизонный военный суд заключил под стражу до 15 апреля генерального директора компании «Виту проект» Сергея Архипова, подозреваемого в хищении бюджетных средств в размере 83,7 млн рублей у Росгвардии. Об этом сказано в судебных материалах, с которыми ознакомился ТАСС.
«Избрать в отношении Архипова С. В., подозреваемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 апреля», — сказано в документе.
Также возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ФГКУ «9-й Центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации» («9-й ЦЗЗ Росгвардии») и других неустановленных лиц по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями организованной группой при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 4 ст. 159 УК РФ.
По данным следствия, в 2023 году Архипов вместе с должностными лицами департамента строительства Росгвардии и ФГКУ «9-й ЦЗЗ Росгвардии» решил похитить бюджетные средства, выделенные на строительство и реконструкцию объектов.
Организованная преступная группа путем предоставления подложных счетов на оплату поспособствовала заключению дополнительных соглашений об увеличении цены контракта между ФГКУ «9-й ЦЗЗ Росгвардии» и ООО «Виту проект» на 83,7 млн рублей, которые были перечислены на счет компании в качестве аванса. Эти денежные средства участники преступный группы поделили между собой и использовали по своему усмотрению.
Подозреваемый Архипов не признает себя виновным.