ТАСС: глава «Виту проект» подозревается в хищении 83,7 млн рублей у Росгвардии

Организованная преступная группа путем предоставления подложных счетов на оплату поспособствовала заключению дополнительных соглашений об увеличении цены контракта между ФГКУ «9-й ЦЗЗ Росгвардии» и ООО «Виту проект» на 83,7 млн рублей, которые были перечислены на счет компании в качестве аванса. Эти денежные средства участники преступный группы поделили между собой и использовали по своему усмотрению.