Суд отказал фигуранту теракта петербургском метро в переводе

Мухамадюсуп Эрматов, осужденный почти на 28 лет за теракт в метро Санкт-Петербурга в 2017 году, признан в колонии злостным нарушителем порядка.

Мухамадюсуп Эрматов, осужденный почти на 28 лет за теракт в метро Санкт-Петербурга в 2017 году, признан в колонии злостным нарушителем порядка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Эрматов просил перевести его в исправительное учреждение ближе к месту проживания родственников, однако получил отказ.

В документах приведена позиция администрации колонии в Красноярском крае. В характеристике указано, что осужденный характеризуется отрицательно, является злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания и поощрений не имеет.

Суд учел наличие дисциплинарных взысканий. Такие обстоятельства, как правило, препятствуют переводу в иные условия содержания.

Эрматов приговорен к 27 годам и 10 месяцам колонии строгого режима. Его признали виновным в совершении теракта, участии в террористическом сообществе, содействии террористической деятельности и других преступлениях.

Мать Эрматова проживает в Киргизии. Его семья имеет временный статус проживания в России. Осужденный поддерживает связь с родственниками через письма и телефонные звонки, получает длительные и краткосрочные свидания.

