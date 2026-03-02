Суд отказал фигуранту теракта петербургском метро в переводе

Мухамадюсуп Эрматов, осужденный почти на 28 лет за теракт в метро Санкт-Петербурга в 2017 году, признан в колонии злостным нарушителем порядка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
Эрматов просил перевести его в исправительное учреждение ближе к месту проживания родственников, однако получил отказ.
В документах приведена позиция администрации колонии в Красноярском крае. В характеристике указано, что осужденный характеризуется отрицательно, является злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания и поощрений не имеет.
Суд учел наличие дисциплинарных взысканий. Такие обстоятельства, как правило, препятствуют переводу в иные условия содержания.
Эрматов приговорен к 27 годам и 10 месяцам колонии строгого режима. Его признали виновным в совершении теракта, участии в террористическом сообществе, содействии террористической деятельности и других преступлениях.
Мать Эрматова проживает в Киргизии. Его семья имеет временный статус проживания в России. Осужденный поддерживает связь с родственниками через письма и телефонные звонки, получает длительные и краткосрочные свидания.
Ранее мы писали, что 1 марта 2026 года исполнилось 15 лет со дня реформы МВД России, в результате которой милицию переименовали в полицию. Реформа стартовала в 2011 году после серии резонансных преступлений. Так, в ночь на 27 апреля 2009 года начальник ОВД «Царицыно» 32-летний майор Денис Евсюков открыл стрельбу в московском супермаркете. Погибли два человека, семеро получили ранения. В ноябре 2010 года в станице Кущевской Краснодарского края участники банды Цапков убили 12 человек, включая четверых детей. Следствие установило, что местные силовики длительное время не пресекали деятельность группировки.
Читайте также: 53-летний мужчина с иранским флагом устроил бойню в Техасе.