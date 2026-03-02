Суд отказал фигуранту теракта петербургском метро в переводе

Ранее мы писали, что 1 марта 2026 года исполнилось 15 лет со дня реформы МВД России, в результате которой милицию переименовали в полицию. Реформа стартовала в 2011 году после серии резонансных преступлений. Так, в ночь на 27 апреля 2009 года начальник ОВД «Царицыно» 32-летний майор Денис Евсюков открыл стрельбу в московском супермаркете. Погибли два человека, семеро получили ранения. В ноябре 2010 года в станице Кущевской Краснодарского края участники банды Цапков убили 12 человек, включая четверых детей. Следствие установило, что местные силовики длительное время не пресекали деятельность группировки.