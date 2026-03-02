Ричмонд
19-летний парень погиб от удара током на крыше нижегородской электрички

19-летний парень погиб от удара током на крыше электрички в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По данным надзорного ведомства, трагический инцидент произошел вечером 1 марта на перегоне станций Костариха — Починки. Молодой человек забрался на крышу пригородного электропоезда Нижний Новгород — Правдинск и получил удар током, ставший для него смертельным.

По данному факту проводится проверка Нижегородской транспортной прокуратуры. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Напомним, что 11 февраля под электропоезд на Бору попал 59-летний мужчина. Следственные органы организовали проверку по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».