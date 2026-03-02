Силы ПВО уничтожили 172 украинских БПЛА над регионами России за ночь

Силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 172 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
По данным оборонного ведомства, 67 дронов ликвидировали над Черным морем, 66 — над Краснодарским краем, 23 — над Крымом.
Также восемь БПЛА сбили над Азовским морем, четыре — над Белгородской областью, три — над Курской и один над Астраханской областями.
— В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 1 марта до 07:00 мск 2 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — цитирует заявление МО РФ ТАСС.
2 марта глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в результате беспилотной атаки на город погиб мирный житель. По предварительным данным, повреждения получили четыре многоквартирных дома.
Незадолго до этого сообщалось, что обломки одного из сбитых БПЛА в Новороссийске упали на многоэтажный дом, повредив кровлю.