Акмолинца осудили после того, как он поселился по соседству с бывшей женой

Житель Сандыктауского района на протяжении длительного времени преследовал свою бывшую супругу, за что был привлечен к уголовной ответственности. Дело по факту сталкинга было возбуждено в феврале текущего года.
По словам заявительницы, в мае 2025 года она официально расторгла брак с супругом. Однако мужчина не смирился с этим и начал систематически преследовать ее. Он направлял ей оскорбительные сообщения, использовал нецензурную лексику и высказывал угрозы о лишении родительских прав на общего ребенка.
Мужчина также следил за женщиной и преследовал ее при выходе из дома в вечернее время. Во время совместного проживания семья уже попадала в поле зрения полиции: мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений и нарушение защитного предписания.
Опасаясь за свою жизнь и здоровье, женщина обратилась в органы внутренних дел. Сотрудники полиции отреагировали незамедлительно, возбудили уголовное дело и собрали необходимые материалы. Дело было направлено в суд, который назначил мужчине наказание в виде 100 часов общественных работ.