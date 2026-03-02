Акмолинца осудили после того, как он поселился по соседству с бывшей женой

По словам заявительницы, в мае 2025 года она официально расторгла брак с супругом. Однако мужчина не смирился с этим и начал систематически преследовать ее. Он направлял ей оскорбительные сообщения, использовал нецензурную лексику и высказывал угрозы о лишении родительских прав на общего ребенка.