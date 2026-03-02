В Красноярске директор охранной фирмы дал взятку директору детского лагеря

Версия следствия такова: в период с июня по август 2025 года обвиняемый, согласно контракту, должен был организовать охрану детских оздоровительных лагерей. Его сотрудники должны были выходить на смену согласно графику. Однако этого не произошло — не проследил, не проверил, не исполнил договоренность. Опасаясь, что за нарушение условий договор расторгнут, а он потеряет деньги, руководитель ЧОПа «договорился» с руководителем лагеря и передал ему 300 тысяч рублей за молчание и за продолжение сотрудничества.