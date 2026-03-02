Ричмонд
₽83 млн вывел через госконтракт фигурант дела о хищении у Росгардии

235-й гарнизонный военный суд заключил под стражу до 15 апреля генерального директора компании «Виту проект» Сергея Архипова.

235-й гарнизонный военный суд заключил под стражу до 15 апреля генерального директора компании «Виту проект» Сергея Архипова. Его подозревают в хищении 83,7 млн рублей бюджетных средств у Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Суд избрал Архипову меру пресечения по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Он будет находиться под стражей до 15 апреля.

Также возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ФГКУ «9-й Центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации» и других неустановленных лиц. Им вменяют злоупотребление должностными полномочиями организованной группой при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшее тяжкие последствия, а также мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2023 году Архипов совместно с должностными лицами департамента строительства Росгвардии и ФГКУ «9-й ЦЗЗ Росгвардии» решил похитить средства, выделенные на строительство и реконструкцию объектов.

Следствие считает, что участники группы представили подложные счета и добились заключения дополнительных соглашений к контракту между ФГКУ «9-й ЦЗЗ Росгвардии» и ООО «Виту проект». Цена контракта была увеличена на 83,7 млн рублей. Эти деньги перечислили компании в качестве аванса. По данным дела, средства были распределены между участниками и использованы по их усмотрению.

Архипов вину не признал. Расследование продолжается.

