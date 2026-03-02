₽83 млн вывел через госконтракт фигурант дела о хищении у Росгардии

Следствие считает, что участники группы представили подложные счета и добились заключения дополнительных соглашений к контракту между ФГКУ «9-й ЦЗЗ Росгвардии» и ООО «Виту проект». Цена контракта была увеличена на 83,7 млн рублей. Эти деньги перечислили компании в качестве аванса. По данным дела, средства были распределены между участниками и использованы по их усмотрению.