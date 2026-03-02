Сотрудник «Автодора» пострадал в аварии на трассе М‑12 в Княгининском округе

Авария случилась вчера, 1 марта, в 14:33 на 509-м км на трассе М-12 «Восток» в Княгининском районе. 55-летний водитель грузовика Man превысил скорость и столкнулся с ГАЗелью Next — служебной машиной «Автодор» под управлением 60-летнего мужчины. В результате водителя ГАЗели с травмами доставили в больницу на карете скорой помощи.