Сотрудник «Автодора» пострадал в аварии на трассе М‑12 в Княгининском округе

В него врезался грузовик.

Источник: Госавтоинспекция по Нижегородской области

Грузовик столкнулся со служебной машиной ГК «Автодор» на трассе М-12 в Нижегородской области. В результате пострадал водитель ГАЗели. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария случилась вчера, 1 марта, в 14:33 на 509-м км на трассе М-12 «Восток» в Княгининском районе. 55-летний водитель грузовика Man превысил скорость и столкнулся с ГАЗелью Next — служебной машиной «Автодор» под управлением 60-летнего мужчины. В результате водителя ГАЗели с травмами доставили в больницу на карете скорой помощи.