Самарчанка заплатила 200 тысяч за фиктивную постановку на учет 13 мигрантов

Жительница Самары признана виновной в фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Она 13 раз прописала приезжих, хотя те фактически не проживали по указанным адресам. Суд назначил ей наказание в виде уголовного штрафа в размере 200 тысяч рублей, сообщает ГУФССП по Самарской области.
«Было заведено исполнительное производство. В отношении должницы вынесли постановление о запрете на регистрационные действия в принадлежащем ей имуществе. Деньги взыскали с банковского счета», — рассказали в надзорном ведомстве.
Сейчас штраф уже выплачен в полном объеме. Исполнительное производство завершено.