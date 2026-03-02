Ричмонд
Самарчанка заплатила 200 тысяч за фиктивную постановку на учет 13 мигрантов

Женщина из Самары прописала в своем имуществе иностранцев, но те никогда не жили по указанным адресам.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Самары признана виновной в фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Она 13 раз прописала приезжих, хотя те фактически не проживали по указанным адресам. Суд назначил ей наказание в виде уголовного штрафа в размере 200 тысяч рублей, сообщает ГУФССП по Самарской области.

«Было заведено исполнительное производство. В отношении должницы вынесли постановление о запрете на регистрационные действия в принадлежащем ей имуществе. Деньги взыскали с банковского счета», — рассказали в надзорном ведомстве.

Сейчас штраф уже выплачен в полном объеме. Исполнительное производство завершено.