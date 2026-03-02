Uzbekistan Airways начинает вывозные рейсы из Джидды на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке

В Кувейте в результате удара по аэропорту пострадали 12 человек. Израильские СМИ сообщили об одном раненом после ответных атак. Несколько ударов были нанесены по территории ОАЭ: пострадал порт, обломки упали на здание пятизвёздочного отеля, повреждения получил аэропорт, одна из зон вылета была частично разрушена. Сообщается о четырёх пострадавших.