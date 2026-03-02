Uzbekistan Airways начинает вывозные рейсы из Джидды на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке

В авиакомпании также сообщили, что власти Узбекистана утвердили особое уведомление, согласно которому отечественным авиаперевозчикам временно предписано приостановить отправку новых паломников из Узбекистана в Саудовскую Аравию.
Решение принято на фоне резкого обострения военно-политической ситуации на Ближнем Востоке. По сообщениям зарубежных СМИ, 28 февраля США и Израиль нанесли удары по территории Ирана. После начала операции президент США Дональд Трамп выступил с обращением, призвав иранские силовые структуры сложить оружие, а граждан — выйти на улицы.
Сообщается о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи, министра обороны Амира Насирзаде и командующего Корпусом стражей исламской революции Мохаммеда Пакпура.
В ответ Иран начал атаки по американским военным объектам в ОАЭ, Бахрейне, Катаре, Иордании и Кувейте. Ормузский пролив был закрыт, а воздушное пространство над регионом конфликта объявлено закрытым для гражданской авиации.
По информации иранских СМИ, в первый день боевых действий в Иране погибли 201 человек, ещё 747 получили ранения. Американское командование сообщило о трёх погибших военнослужащих и пяти раненых.
В Кувейте в результате удара по аэропорту пострадали 12 человек. Израильские СМИ сообщили об одном раненом после ответных атак. Несколько ударов были нанесены по территории ОАЭ: пострадал порт, обломки упали на здание пятизвёздочного отеля, повреждения получил аэропорт, одна из зон вылета была частично разрушена. Сообщается о четырёх пострадавших.