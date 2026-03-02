Ричмонд
В Ташкенте накрыли два склада с психотропами: изъято более 33 тысяч таблеток

Vaib.uz (новости Узбекистана. 2 марта). В Ташкенте силовики пресекли крупный канал распространения сильнодействующих лекарственных средств. В общей сложности из незаконного оборота изъято свыше 33,4 тысячи единиц препаратов, которые, по данным правоохранителей, активно используются среди молодежи в качестве наркотических средств.

Источник: Vaib.Uz

Сотрудники Службы государственной безопасности остановили в столице для проверки 30-летнего жителя Зангиатинского района Ташкентской области и его 27-летнего знакомого из Самарканда. При них обнаружили 8400 единиц сильнодействующего препарата «Регапен».

Позже выяснилось, что в доме в Чиланзарском районе, который использовался как временный склад, хранились ещё 12 600 единиц «Регапена» и 10 тысяч различных лекарственных средств неизвестного производителя, изготовленных кустарным способом.

Кроме того, были изъяты 500 флаконов для упаковки препаратов, а также мини-принтер для маркировки, предназначенный для нанесения записей на упаковки поддельных лекарств. Фактически речь идет о налаженной схеме фасовки и распространения сомнительной продукции.

В рамках другого оперативного мероприятия в столице был задержан 32-летний мужчина при продаже 6 единиц сильнодействующего препарата «Зардекс» за 600 тысяч сумов.

Следствие установило, что препараты ему поставлял 39-летний ранее судимый житель Намангана. Он также был задержан в Ташкенте. Из его автомобиля Tracker были изъяты 12 400 единиц «Зардекса» и 14 единиц «Регапена».

По обоим фактам возбуждены уголовные дела, ведутся следственные действия.

Отдельную тревогу вызывает то, что подобные препараты всё чаще становятся «дешёвой альтернативой» наркотикам для молодых людей. Многие юноши и девушки ошибочно полагают, что таблетки из аптеки или «лекарства» не вызывают серьёзной зависимости. Это опасное заблуждение.

Сильнодействующие препараты, особенно при приёме без назначения врача и в превышенных дозировках, воздействуют на центральную нервную систему. Они могут вызывать эйфорию, заторможенность или, наоборот, возбуждение. При регулярном употреблении формируется психологическая, а затем и физическая зависимость. Организм привыкает к веществу, требуется всё большая доза для достижения прежнего эффекта, а резкий отказ сопровождается тревожностью, бессонницей, раздражительностью и другими симптомами ломки.

Правоохранительные органы призвали граждан сообщать о фактах незаконного оборота наркотических и психотропных средств по короткому номеру 1520 Службы государственной безопасности. Конфиденциальность гарантируется.