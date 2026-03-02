В Ташкенте накрыли два склада с психотропами: изъято более 33 тысяч таблеток

Сильнодействующие препараты, особенно при приёме без назначения врача и в превышенных дозировках, воздействуют на центральную нервную систему. Они могут вызывать эйфорию, заторможенность или, наоборот, возбуждение. При регулярном употреблении формируется психологическая, а затем и физическая зависимость. Организм привыкает к веществу, требуется всё большая доза для достижения прежнего эффекта, а резкий отказ сопровождается тревожностью, бессонницей, раздражительностью и другими симптомами ломки.