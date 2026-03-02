В Ташкенте грузовик едва не протаранил авто на перекрёстке: водитель вылетел на встречку и снёс знак

На кадрах видно: легковушки выстроились перед стоп-линией, когда сзади к ним стремительно приближается грузовик. Судя по происходящему, водитель в последний момент понимает, что не успевает остановиться. Чтобы не протаранить стоящие машины, он резко уводит руль влево. Грузовик перескакивает бордюр, выезжает на встречную полосу, затем пересекает её, вылетает на обочину, сносит дорожный знак и только после этого останавливается.
По информации УБДД, инцидент произошёл 27 февраля примерно в 16:30 на улице Сергели йўли. 32-летний водитель грузового автомобиля марки MAN потерял управление и совершил наезд на бетонное ограждение, разделяющее дорогу, в результате чего произошло дорожно-транспортное происшествие.
К счастью, обошлось без пострадавших.
При этом из официальной сводки следует, что речи о неисправных тормозах не идёт. Формулировка «потерял управление» может означать всё что угодно — от превышения скорости до банальной невнимательности. Но факт остаётся фактом: несколько секунд и последствия могли быть совсем другими.
История в очередной раз напоминает: грузовик — это не просто автомобиль, а многотонная машина, которая при ошибке превращается в неконтролируемый снаряд. И если вы видите в зеркале заднего вида фуру, лучше держаться от неё подальше.