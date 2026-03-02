В Ташкенте грузовик едва не протаранил авто на перекрёстке: водитель вылетел на встречку и снёс знак

На кадрах видно: легковушки выстроились перед стоп-линией, когда сзади к ним стремительно приближается грузовик. Судя по происходящему, водитель в последний момент понимает, что не успевает остановиться. Чтобы не протаранить стоящие машины, он резко уводит руль влево. Грузовик перескакивает бордюр, выезжает на встречную полосу, затем пересекает её, вылетает на обочину, сносит дорожный знак и только после этого останавливается.