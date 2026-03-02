Бастрыкин ждет доклад о возможной врачебной ошибке в Пермском крае

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу, возбужденному после обращения жителя Пермского края.
Поводом стало видеообращение, опубликованное в социальных сетях. По словам заявителя, в январе прошлого года его отец, имевший хронические заболевания, был доставлен в терапевтическое отделение больницы в поселке Октябрьский из-за резкого ухудшения самочувствия. Состояние пациента продолжало ухудшаться, и его перевели в реанимацию.
Однако, как утверждается, выбранная схема лечения оказалась неверной, и спасти мужчину не удалось.
По данному факту региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело.
Александр Бастрыкин потребовал от руководителя краевого управления ведомства Дениса Головкина представить информацию о ходе расследования, а также доложить о его итогах. Ход исполнения поручения взят на контроль центральным аппаратом Следственного комитета.