Бастрыкин ждет доклад о возможной врачебной ошибке в Пермском крае

Мужчина утверждает, что его отца не смогли спасти из-за врачебной ошибки.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу, возбужденному после обращения жителя Пермского края.

Поводом стало видеообращение, опубликованное в социальных сетях. По словам заявителя, в январе прошлого года его отец, имевший хронические заболевания, был доставлен в терапевтическое отделение больницы в поселке Октябрьский из-за резкого ухудшения самочувствия. Состояние пациента продолжало ухудшаться, и его перевели в реанимацию.

Однако, как утверждается, выбранная схема лечения оказалась неверной, и спасти мужчину не удалось.

По данному факту региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело.

Александр Бастрыкин потребовал от руководителя краевого управления ведомства Дениса Головкина представить информацию о ходе расследования, а также доложить о его итогах. Ход исполнения поручения взят на контроль центральным аппаратом Следственного комитета.